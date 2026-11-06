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        Kırıkkale'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

        Kırıkkale'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 21:46 Güncelleme:
        Kırıkkale'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

        Kırıkkale'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaza, Bayraktepe Mahallesi'ndeki terminal üst köprü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.B. idaresindeki 16 ATN 954 plakalı otomobil, Kırşehir yol ayrımından geçiş yapmak istediği sırada aynı yönde seyreden Ö.E.A. yönetimindeki 06 DVR 679 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Trafik ekiplerinin incelemesinin ardından kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı.

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        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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