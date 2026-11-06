Kırıkkale'de zabıta ekiplerinden kaldırım işgali denetimi
Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yayaların cadde ve sokaklardaki kaldırımları güvenli kullanabilmeleri amacıyla denetim gerçekleştirdi.
Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yayaların cadde ve sokaklardaki kaldırımları güvenli kullanabilmeleri amacıyla denetim gerçekleştirdi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, denetimde kaldırımları işgal eden malzemeler kaldırılarak, gerekli uyarıların yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, engelli vatandaşların, yaşlıların ve çocukların geçişini zorlaştıran işgallere karşı tüm esnaflar duyarlı olmaya davet edilerek, kaldırımların açık tutulması ve hayatın kolaylaştırılması gerektiği ifade edildi.
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