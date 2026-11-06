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        Karakeçili'de "Damla Gönüllülük Hareketi" kapsamında etkinlik düzenlendi

        Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen "Damla Gönüllülük Hareketi" kapsamında, Karakeçili ilçesinde etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 11:35 Güncelleme:
        Karakeçili'de "Damla Gönüllülük Hareketi" kapsamında etkinlik düzenlendi

        Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen "Damla Gönüllülük Hareketi" kapsamında, Karakeçili ilçesinde etkinlik gerçekleştirildi.

        Farklı ülke ve illerden ilçeye gelen 18 gönüllü, çeşitli ziyaretler gerçekleştirip okullarda etkinlik düzenledi.

        Bu kapsamda Karakeçili Kaymakamı Yasin Mert'i ziyaret eden gönüllüler, çalışmaları hakkında bilgi verdi, ardından şehit ailesini ziyaret etti.

        Daha sonra okullarda etkinlik düzenleyen gönüllüler, duvar boyama çalışmaları yaparak öğrencilerle oyunlar oynadı, müzikli etkinlikler gerçekleştirdi.

        Gönüllülerle bir araya gelen öğrenciler de eğlenceli ve verimli vakit geçirdi.

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        Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Aytaç Dağdevir, farklı şehir ve ülkelerden gelen gençleri ortak bir gönüllülük anlayışında buluşturan programın, kültürler arası etkileşimin, toplumsal dayanışmanın ve gönüllülük faaliyetlerinin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

        Dağdevir, Karakeçili’de gerçekleştirilen etkinliklerin, gönüllüler ve ilçe halkı arasında güzel bir paylaşım ve dayanışma ortamı oluşturduğunu kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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