Kırıkkale'de asfalt çalışmaları sürüyor

Açıklamada, çalışmalar sırasında yaşanan geçici olumsuzluklar nedeniyle vatandaşlardan özür dilenerek, gösterdikleri sabır ve anlayış için teşekkür edildi.

Kırıkkale Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü yol yenileme çalışmaları kapsamında Yaylacık Mahallesi'nde asfalt çalışmalarına devam ediyor. Belediye ekipleri, altyapıdan üstyapıya kadar sokakların yenilenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaların belediyenin kendi ekipleri ve imkanlarıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

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