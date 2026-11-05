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        Kırıkkale'de atık ilaç getirme kutularında biriken ilaçlar toplanıyor

        Kırıkkale Belediyesi tarafından kentteki Aile Sağlığı Merkezlerine (ASM) yerleştirilen atık ilaç getirme kutularında biriken atık ilaçlar toplanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 15:42 Güncelleme:
        Kırıkkale'de atık ilaç getirme kutularında biriken ilaçlar toplanıyor

        Kırıkkale Belediyesi tarafından kentteki Aile Sağlığı Merkezlerine (ASM) yerleştirilen atık ilaç getirme kutularında biriken atık ilaçlar toplanıyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünce son kullanma tarihi geçmiş ve kullanılmayan ilaçların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda, ASM'lere yerleştirilen atık ilaç getirme kutularında biriken atık ilaçlar, ekiplerce toplanıyor.

        Ayrıca, vatandaşların evlerinde kullanmadıkları ve son kullanma tarihi geçmiş ilaçları toplama noktalarına bırakmaları istendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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