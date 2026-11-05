Kırıkkale'de atık ilaç getirme kutularında biriken ilaçlar toplanıyor

Ayrıca, vatandaşların evlerinde kullanmadıkları ve son kullanma tarihi geçmiş ilaçları toplama noktalarına bırakmaları istendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünce son kullanma tarihi geçmiş ve kullanılmayan ilaçların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

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