Kırıkkale'de yeni kapalı semt pazarında çalışmalar sürüyor
Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, kentte yapımı süren yeni kapalı semt pazarındaki çalışmaları inceledi.
Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, kentte yapımı süren yeni kapalı semt pazarındaki çalışmaları inceledi.
Sanayi Mahallesi'nde pazarcı esnafının modern bir alanda tezgah kurması ve vatandaşların temiz alanda alışveriş yapabilmesi için yapımına başlanan yeni kapalı semt pazarında çalışmalar devam ediyor.
Çalışmaları yerinde inceleyen Önal, kapalı semt pazarının son durumu hakkında birim müdürlerinden bilgi aldı.
Vatandaşların modern, güvenli, konforlu bir ortamda alışveriş yapabilmesi ve pazarcı esnafının daha iyi şartlarda hizmet verebilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten Önal, yeni kapalı semt pazarının en kısa sürede hizmete gireceğini ifade etti.
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