Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda H.H.Ü.'nün aracında yapılan aramada 792 adet sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Ayrı bir çalışmada ise uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen T.K. yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.