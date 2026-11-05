Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri Kırıkkale'de 5 firari hükümlü yakalandı

        Kırıkkale'de 5 firari hükümlü yakalandı

        Kırıkkale'de, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 19:11 Güncelleme:
        Kırıkkale'de 5 firari hükümlü yakalandı

        Kırıkkale'de, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Yapılan çalışmada, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan hakkında 19 yıl 5 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.D. (28), "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ile "basit yaralama ve tehdit" suçlarından 11 yıl 2 ay 1 gün hapis cezası alan F.B.T. (27), "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan H.A. (37), "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Ş.K. (36) ve "basit yaralama" suçundan 4 yıl 5 ay 5 gün hapis cezası bulunan Ş.C. (30) yakalandı.

        REKLAM

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        8 kişinin öldüğü katliamda sır perdesi aralanıyor
        8 kişinin öldüğü katliamda sır perdesi aralanıyor
        Piyasalarda yapay zeka depremi
        Piyasalarda yapay zeka depremi
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Yüz gerdirme ameliyatında uzman doktor can verdi
        Yüz gerdirme ameliyatında uzman doktor can verdi
        İsrail'de hükümeti kurma görevi için gözler Herzog'da
        İsrail'de hükümeti kurma görevi için gözler Herzog'da
        Murat Cemcir'den 'iflas' açıklaması
        Murat Cemcir'den 'iflas' açıklaması
        Seçimi kaybeden Bolsonaro ABD'ye nasıl kaçtı?
        Seçimi kaybeden Bolsonaro ABD'ye nasıl kaçtı?
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Aşkını duyurdu
        Aşkını duyurdu
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!"
        "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!"
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"
        Fenerbahçe'den Baskonia'ya büyük fark!
        Fenerbahçe'den Baskonia'ya büyük fark!
        "Elektrikli araçlarda 10 yıl içinde çok farklı bir tablo çıkabilir"
        "Elektrikli araçlarda 10 yıl içinde çok farklı bir tablo çıkabilir"

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
        Kırıkkale'de asfalt çalışmaları sürüyor
        Kırıkkale'de asfalt çalışmaları sürüyor
        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 5 hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 5 hükümlü yakalandı
        Kırıkkale MKE Anaokuluna "çevre beratı" ödülü
        Kırıkkale MKE Anaokuluna "çevre beratı" ödülü
        Kırıkkale'de yeni kapalı semt pazarında çalışmalar sürüyor
        Kırıkkale'de yeni kapalı semt pazarında çalışmalar sürüyor
        Kırıkkale'de atık ilaç getirme kutularında biriken ilaçlar toplanıyor
        Kırıkkale'de atık ilaç getirme kutularında biriken ilaçlar toplanıyor