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        Emeklilikte sporla gelen yeni hayat: Bir ömür çalıştılar, şimdi kendileri için ter döküyorlar

        Kırıkkale'de yıllarca farklı mesleklerde görev yaptıktan sonra emekliye ayrılan vatandaşlar, sağlıklı ve aktif bir yaşam için spor yapıyor. Haftanın 3 günü bir araya gelen emekliler, hem zinde kalıyor hem de birlikte spor yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 13:18 Güncelleme:
        Emeklilikte sporla gelen yeni hayat: Bir ömür çalıştılar, şimdi kendileri için ter döküyorlar

        Kırıkkale'de yıllarca farklı mesleklerde görev yaptıktan sonra emekliye ayrılan vatandaşlar, sağlıklı ve aktif bir yaşam için spor yapıyor. Haftanın 3 günü bir araya gelen emekliler, hem zinde kalıyor hem de birlikte spor yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

        Kırıkkale'de çalışma hayatını geride bırakan emekliler, yılların yorgunluğunu sporla atıyor. Kimi ömrünü eğitim alanında, kimi Türk Silahlı Kuvvetlerinde, kimi de sanayide geçirdi. Farklı mesleklerden gelen emekliler, şimdi sağlıklı bir yaşam için aynı amaç etrafında buluşuyor. Kırıkkale Valiliği himayesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından emeklilerin sağlıklı, zinde ve aktif bir yaşam sürmelerini desteklemek amacıyla spor projesi başlatıldı. Proje kapsamında haftanın 3 günü bir araya gelen emekliler, yürüyüş ve kondisyon çalışmalarıyla hem fiziksel aktivitelerini artırıyor hem de sosyalleşme imkanı buluyor. Sporun yalnızca gençlere özgü olmadığını gösteren emekliler, sağlıklı yaşam konusunda da örnek oluyor.

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        "Yaşımıza göre olimpiyat olsa altın madalya bizim"

        Spor yapmanın kendilerini daha dinç hissettirdiğini anlatan Battal Sarıca, emeklilik dönemini evde oturarak geçirmek istemediklerini söyledi. Sarıca, "Burada amacımız, yaşımıza rağmen evde ya da kahve köşelerinde oturmaktansa vücudumuzun daha dinç, daha zinde ve sağlıklı olması için elimizden geleni yapmak. Herhangi bir yere hazırlanmıyoruz ama bizim yaşımıza göre bir olimpiyat olsa kesinlikle birinciyiz. Altın madalya bizim" dedi.

        "Bizi de düşündükleri için çok mutlu olduk"

        Milli Eğitim Şube Müdürlüğü'nden emekli Sabri Gündüz ise spor faaliyetlerinde emeklilere de yer verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gündüz, "İlimizde sporda gençlere, çocuklara ve kadınlara hizmet ediliyor. Bizi de düşündükleri için çok mutlu olduk. Teşekkür ediyoruz, devamını diliyoruz" dedi.

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        "Sayımızın daha da artacağına inanıyorum"

        Emekli astsubay Yusuf Coşkun da çalışmaların daha fazla emekliye ulaşmasını temenni ederek, "Bu projede emeği geçen bütün yetkililere teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sayımızın gittikçe daha da artacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

        Kendilerine "genç emekliler" diyorlar

        Emekli astsubay Mehmet Tanrıverdi, düzenlenen etkinliklerle kendilerini yeniden hareketli bir yaşamın içinde bulduklarını belirtti. Tanrıverdi, "Valimiz emeklileri de hatırladığı için çok teşekkür ederiz. Bu faaliyetleri düzenleyen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne, Ahmet hocama, bizleri 'genç emekliler' olarak adlandırdıkları için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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        Yıllarca spora hizmet etti, şimdi kendi sağlığı için spor yapıyor

        Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) kurumundan emekli Yahya Canbolat ise sporun hayatındaki yerini emeklilik döneminde de koruduğunu söyledi. Canbolat, "Yıllardır sporun içerisinde olmaktan ve hizmet etmekten onur ve gurur duyduk. Şu anda da kendimiz spor yapıyoruz. Öncelikle Valimize, Gençlik ve Spor İl Müdürümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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