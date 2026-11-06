Vali Sarıibrahim, Katı Atık Yönetimi Belediyeler Birliği tesislerini inceledi
Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Kırıkkale Katı Atık Yönetimi Belediyeler Birliği bünyesindeki tesisleri inceledi.
Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Kırıkkale Katı Atık Yönetimi Belediyeler Birliği bünyesindeki tesisleri inceledi.
Kentte evsel ve tıbbi atıkların yönetimi ile çevre koruma faaliyetlerinin yürütüldüğü tesisleri ziyaret eden Sarıibrahim, çalışmalar ve tesislerin faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Vali Sarıibrahim, çevrenin korunması ve atıkların etkin yönetimine yönelik yürütülen çalışmalarda ekiplere başarılar diledi.
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