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        Kırıkkale'de kaldırım işgallerine zabıta denetimi

        Kırıkkale'de zabıta ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, yayaların geçişini engelleyen malzemeler kaldırılması istendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 13:27 Güncelleme:
        Kırıkkale'de kaldırım işgallerine zabıta denetimi

        Kırıkkale'de zabıta ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, yayaların geçişini engelleyen malzemeler kaldırılması istendi.

        Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırımların yayalar tarafından güvenli ve rahat kullanılabilmesi amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Yapılan kontrollerde, kaldırımları işgal eden malzemeler kaldırıldı. Ekipler, yaya geçişini engelleyen işgallere karşı esnafa gerekli uyarılarda bulundu. Özellikle engelli bireylerin, yaşlıların ve çocukların kaldırımları güvenli kullanabilmesi için denetimlerin sürdürüleceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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