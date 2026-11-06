Kırıkkale'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Kırıkkale'de otomobille çarpışması sonucu ağır yaralanan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Giriş: 06.11.2026 - 21:34 Güncelleme:
Kırıkkale'de otomobille çarpışması sonucu ağır yaralanan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Ö.B. idaresindeki 16 ATN 954 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı Yüksek İhtisas Hastanesi yakınlarında Ö.E.A. yönetimindeki 06 DVR 679 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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