Kırıkkale'de 3 kişi mantardan zehirlendi

Edinilen bilgiye göre, Sanayi Mahallesi'nde yaşayan Ş.Ö. ve M.Ö. çifti, araziden topladıkları mantarları tükettikten sonra rahatsızlandı. Çift, zehirlenme şüphesiyle Yüksek İhtisas Hastanesine başvurdu. Yenimahalle'de de mantar yiyen A.Ş., rahatsızlanması üzerine aynı hastaneye başvurdu. Tedavi altına alınan 3 kişinin hastanedeki takiplerinin sürdüğü öğrenildi.

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