Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Şüphelilerin aracında narkotik köpeği "Thor"un katılımıyla yapılan aramada, 119,38 gram uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 25 bin lira ele geçirildi.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, şüpheliler İ.G. ve A.L. gözaltına alındı.

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