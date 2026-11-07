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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 22:33 Güncelleme:
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, şüpheliler İ.G. ve A.L. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin aracında narkotik köpeği "Thor"un katılımıyla yapılan aramada, 119,38 gram uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 25 bin lira ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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