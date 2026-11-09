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        Kırıkkale Belediyesi mahalle yollarını yeniliyor

        Kırıkkale Belediyesi tarafından Osmangazi Mahallesi'nde yürütülen 15 bin 181 metrekarelik kilit parke taşı döşeme ve 5 bin 517 metrelik beton bordür çalışmalarında sona gelindi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 16:24 Güncelleme:
        Kırıkkale Belediyesi mahalle yollarını yeniliyor

        Kırıkkale Belediyesi tarafından Osmangazi Mahallesi'nde yürütülen 15 bin 181 metrekarelik kilit parke taşı döşeme ve 5 bin 517 metrelik beton bordür çalışmalarında sona gelindi.

        Kırıkkale Belediyesi, kent genelinde ulaşım konforunu artırmak amacıyla yol düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Osmangazi Mahallesi'nde başlatılan kilit parke taşı döşeme ve beton bordür imalatları tamamlanma aşamasına geldi. Toplam 15 bin 181 metrekare kilit parke taşı ve 5 bin 517 metre beton bordür çalışmasının yapıldığı mahallede, yolların daha konforlu ve güvenli hale getirilmesi hedefleniyor. Belediye ekiplerinin kentin farklı noktalarında da yol yapım ve yenileme çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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