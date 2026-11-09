Kırıkkale'de Kent Lokantası'nın haftalık menüsü açıklandı: 4 çeşit yemek 100 TL

Kırıkkale Belediyesi tarafından hizmet veren Kent Lokantası'nın haftalık menüsü açıklandı. Vatandaşlara 4 çeşit yemek 100 liradan sunuluyor.

Kırıkkale Belediyesi, uygun fiyatlı yemek hizmeti sunduğu Kent Lokantası'nın 914 Kasım tarihlerini kapsayan haftalık menüsünü duyurdu. Açıklanan menüye göre pazartesi günü çorba, Analı Kızlı köfte, erişte ve meyve; salı günü çorba, taze germeç, pilav ve yoğurt; çarşamba günü ise çorba, kuru fasulye, pilav ve salata servis edilecek. Perşembe günü çorba, fırın but, pilav ve yoğurt; cuma günü çorba, kabak, yoğurt ve tatlı; cumartesi günü ise çorba, İzmir köfte, pilav ve yoğurt vatandaşlara sunulacak. Kent Lokantası'nda 4 çeşit yemeğin fiyatı 100 lira olarak uygulanmaya devam edecek.