Kırıkkale'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Kırıkkale'de çıkan silahlı kavgada yaralanan 1 kişi tedavi altına alındı.
Giriş: 10.11.2026 - 02:27 Güncelleme:
Kırıkkale'de çıkan silahlı kavgada yaralanan 1 kişi tedavi altına alındı.
Sanayi Sitesi'nde Ö.P. ile isimleri öğrenilemeyen şüpheli veya şüpheliler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Silahlı kavgaya dönüşen olayda Ö.P, pompalı tüfekle yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, araçla kaçan şüphelileri yakalama çalışması başlattı.
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