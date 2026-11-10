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        Kırıkkale'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Kırıkkale'de çıkan silahlı kavgada yaralanan 1 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 02:27 Güncelleme:
        Kırıkkale'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Kırıkkale'de çıkan silahlı kavgada yaralanan 1 kişi tedavi altına alındı.

        Sanayi Sitesi'nde Ö.P. ile isimleri öğrenilemeyen şüpheli veya şüpheliler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Silahlı kavgaya dönüşen olayda Ö.P, pompalı tüfekle yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Polis ekipleri, araçla kaçan şüphelileri yakalama çalışması başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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