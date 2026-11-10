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        Kırıkkale'de Atatürk, düzenlenen programla anıldı

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde Kırıkkale'de düzenlenen resim sergisi ve oratoryo gösterisiyle anıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 12:11 Güncelleme:
        Kırıkkale'de Atatürk, düzenlenen programla anıldı

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde Kırıkkale'de düzenlenen resim sergisi ve oratoryo gösterisiyle anıldı.

        Kırıkkale'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler, Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'ndaki çelenk sunma töreniyle başladı. Törenin ardından MüftülüK Konferans Salonu'nda anma programı gerçekleştirildi. Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan "10 Kasım" konulu resim sergisi katılımcıların beğenisine sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Programda, Kırıkkale Lisesi öğrencilerinin hazırladığı "Mevzu Vatan, İzindeyiz Ata'm" adlı dramatik oratoryo sahnelendi.

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        Programa, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, Garnizon ve Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Ahmet Önal, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Rüfai Şahin, İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hasan Acar, kamu kurumlarının temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı..

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