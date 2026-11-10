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        Büyük Önder Atatürk, Karakeçili'de anıldı

        Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 13:39 Güncelleme:
        Büyük Önder Atatürk, Karakeçili'de anıldı

        Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Atatürk ve Türk Büyükleri Parkı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde devam eden programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Karakeçili İmam Hatip Lisesi öğrencisi Nisa Gül Avan yaptı.

        Program, öğrencilerin şiir okuması ve oratorya gösterisinin ardından sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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