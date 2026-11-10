Büyük Önder Atatürk, Karakeçili'de anıldı

Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde devam eden programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Karakeçili İmam Hatip Lisesi öğrencisi Nisa Gül Avan yaptı.

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