Kırıkkale'de muhteşem sis manzarası

Kırıkkale'de hava sıcaklığının 2 dereceye kadar gerilemesiyle birlikte sis etkili oldu. Şehir merkezinin üzerinde oluşan sis tabakası, kentin farklı noktalarında kendini gösterdi. Sis, yüksek kesimlerde de etkisini hissettirdi. Özellikle 1744 rakımlı Dinek Dağı'nın yamaçları sisle kaplandı. Şehir merkezinin üzerinde oluşan sis manzarası ise dronla kaydedildi.

Kırıkkale'de hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düşmesiyle etkili olan sis, şehir merkezinde dronla görüntülendi.

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