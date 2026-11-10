Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 2 hükümlü yakalandı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Y. (56) isimli kadın yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda ise uyuşturucu madde kullanma suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A.Ş. gözaltına alındı. Her 2 hükümlü de işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna gönderildi.

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