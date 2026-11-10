Kırıkkale'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
Kırıkkale'de müstakil evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Giriş: 10.11.2026 - 17:20 Güncelleme:
Kırıkkale'de müstakil evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çalılıöz Mahallesi 469. Sokak'ta müstakil evin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında, evde hasar oluştu.
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