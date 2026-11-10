Kırıkkale'de müstakil evin çatısında yangın çıktı

Kırıkkale'de müstakil bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Çalılıöz Mahallesi 469. Sokak'ta bulunan müstakil bir evin çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çatıda yangın çıktı. İhbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle evde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.