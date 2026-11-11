Kırıkkale'de devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Giriş: 11.11.2026 - 12:36 Güncelleme:
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Afganistan uyruklu K.Ö. idaresindeki 71 MA 0983 hafif ticari araç, Doğanay Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçtaki ikisi çocuk 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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