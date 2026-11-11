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        Kırıkkale'de devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 12:36 Güncelleme:
        Kırıkkale'de devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Afganistan uyruklu K.Ö. idaresindeki 71 MA 0983 hafif ticari araç, Doğanay Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile araçtaki ikisi çocuk 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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