Kırıkkale'de trafik kazasında yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi
Kırıkkale'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Kırıkkale'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Alparslan Türkeş Bulvarı'nda 6 Kasım'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan Ömer Efe Albayrak (20), tedavi gördüğü Yüksek İhtisas Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Ö.B. idaresindeki 16 ATN 954 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı Yüksek İhtisas Hastanesi yakınlarında Ömer Efe Albayrak yönetimindeki 06 DVR 679 plakalı motosikletle çarpışmış, kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.
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