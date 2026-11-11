İzmir'deki patlamada ölen Fatih Işık, Kırıkkale'de toprağa verildi

Cenaze törenine Işık'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Garnizon ve Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Ahmet Önal, İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hasan Acar, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

İzmir'deki hastanede işlemleri tamamlanan Fatih Işık'ın cenazesi, ailesine teslim edilerek memleketi Kırıkkale'ye getirildi. Evli ve 3 çocuk babası Işık için Gündoğdu Mahallesi'ndeki Döndü Kadın Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası Işık'ın cenazesi, Yuva Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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