İzmir'deki patlamada hayatını kaybeden Fatih Işık'ın cenazesi Kırıkkale'de defnedildi

Cenaze namazına, Işık'ın ailesi ve yakınları, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, Belediye Başkanı Ahmet Önal, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Türk Metal Sendikası Başkanı Uysal Altundağ, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.