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        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri İzmir'deki patlamada hayatını kaybeden Fatih Işık'ın cenazesi Kırıkkale'de defnedildi

        İzmir'deki patlamada hayatını kaybeden Fatih Işık'ın cenazesi Kırıkkale'de defnedildi

        İzmir'in Aliağa ilçesinde demir çelik fabrikasındaki patlamada yaşamını yitiren 44 yaşındaki Fatih Işık'ın cenazesi, memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 13:32 Güncelleme:
        İzmir'deki patlamada hayatını kaybeden Fatih Işık'ın cenazesi Kırıkkale'de defnedildi

        İzmir'in Aliağa ilçesinde demir çelik fabrikasındaki patlamada yaşamını yitiren 44 yaşındaki Fatih Işık'ın cenazesi, memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi.

        İzmir'deki hastanede işlemleri tamamlanan Işık'ın cenazesi, dün ailesine teslim edildi.

        Işık'ın naaşı, merkez Gündoğdu Mahallesi Döndü Kadın Camisi'ne getirildi.

        Evli ve 3 çocuk babası Işık'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Yuva Mezarlığı'nda defnedildi.

        Cenaze namazına, Işık'ın ailesi ve yakınları, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, Belediye Başkanı Ahmet Önal, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Türk Metal Sendikası Başkanı Uysal Altundağ, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

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        İzmir'in Aliağa ilçesinde demir çelik fabrikasında 9 Kasım'da meydana gelen patlamada 18 işçi hayatını kaybetmiş, yaralanan 6 kişinin hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü bildirilmişti.

        Galeri
        Galeri

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