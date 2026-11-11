Bahşılı'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşturuldu
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.
Kaymakam Elif Yazıcıoğlu Kazanasmaz, ilçe protokolü ve öğrencilerin katılımıyla İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün bahçesinde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.
Programda konuşan Kaymakam Kazanasmaz, "Doğaya duyarlı nesiller yetiştirmek ve çocuklarımıza daha yeşil bir gelecek bırakmak adına gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bugün dikilen her fidan, yarınlara bırakılan yeşil bir mirastır." dedi.
Daha sonra fidanlar toprakla buluşturuldu.
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