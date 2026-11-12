Kırıkkale'de yol yenileme çalışmaları sürüyor
Kırıkkale Belediyesi, kentte başlattığı yol yenileme çalışmalarına devam ediyor.
Kırıkkale Belediyesi, kentte başlattığı yol yenileme çalışmalarına devam ediyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yeni Mahalle TOKİ 1. etap 2. kısımda başlatılan yol yenileme çalışmaları tamamlandı.
Bu kapsamda, yıpranan kilit parke taşları sökülüp zeminin yenilenmesinin ardından sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi.
Çalışmaların tamamlandığı bölgede inceleme yapan Belediye Başkanı Ahmet Önal, yetkililerden bilgi aldı.
Önal, inceleme sırasında karşılaştığı vatandaşların taleplerini dinledi.
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