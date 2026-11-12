Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri Kırıkkale'de yol yenileme çalışmaları sürüyor

        Kırıkkale'de yol yenileme çalışmaları sürüyor

        Kırıkkale Belediyesi, kentte başlattığı yol yenileme çalışmalarına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 10:18 Güncelleme:
        Kırıkkale'de yol yenileme çalışmaları sürüyor

        Kırıkkale Belediyesi, kentte başlattığı yol yenileme çalışmalarına devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yeni Mahalle TOKİ 1. etap 2. kısımda başlatılan yol yenileme çalışmaları tamamlandı.

        Bu kapsamda, yıpranan kilit parke taşları sökülüp zeminin yenilenmesinin ardından sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi.

        Çalışmaların tamamlandığı bölgede inceleme yapan Belediye Başkanı Ahmet Önal, yetkililerden bilgi aldı.

        Önal, inceleme sırasında karşılaştığı vatandaşların taleplerini dinledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        10 can verdiğimiz okul saldırısında başsavcılıktan flaş itiraz
        10 can verdiğimiz okul saldırısında başsavcılıktan flaş itiraz
        Washington-Tahran hattında kritik pazarlık
        Washington-Tahran hattında kritik pazarlık
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Epstein dosyası Temsilciler Meclisi'ne geliyor
        Epstein dosyası Temsilciler Meclisi'ne geliyor
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        G.Saray'ın vazgeçilmez ikilisi!
        G.Saray'ın vazgeçilmez ikilisi!
        Öğretmen, tartıştığı astsubay eşini bıçakladı!
        Öğretmen, tartıştığı astsubay eşini bıçakladı!
        5,1 milyar dolar değerinde 10 anlaşma
        5,1 milyar dolar değerinde 10 anlaşma
        Aramaya çıktığı kardeşini aracında ölü buldu
        Aramaya çıktığı kardeşini aracında ölü buldu
        NVIDIA'da bir yasak aşk iddiası daha
        NVIDIA'da bir yasak aşk iddiası daha
        Sane'nin menajerinden ayrılık iddialarına yanıt!
        Sane'nin menajerinden ayrılık iddialarına yanıt!
        İlk iş gününün 3'üncü saatinde yaşamını yitirdi
        İlk iş gününün 3'üncü saatinde yaşamını yitirdi
        İsveç'ten "35'e 35" girişimine destek mesajı
        İsveç'ten "35'e 35" girişimine destek mesajı
        Vadideki ölüme Yargıtay'dan tahliye kararı
        Vadideki ölüme Yargıtay'dan tahliye kararı
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        "Şükür canımdan olmadım"
        "Şükür canımdan olmadım"
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de firari hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de firari hükümlü yakalandı
        Karakeçili'de Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşturuldu
        Karakeçili'de Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşturuldu
        Kırıkkale'de şehit savcının adının yaşatıldığı hatıra ormanına fidan dikild...
        Kırıkkale'de şehit savcının adının yaşatıldığı hatıra ormanına fidan dikild...
        Bahşılı'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşturuldu
        Bahşılı'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşturuldu
        Kırıkkale'de "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" temasıyla fidanlar toprakla bu...
        Kırıkkale'de "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" temasıyla fidanlar toprakla bu...
        Demir çelik fabrikasındaki patlamada ölen işçi, Kırıkkale'de toprağa verild...
        Demir çelik fabrikasındaki patlamada ölen işçi, Kırıkkale'de toprağa verild...