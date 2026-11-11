Karakeçili'de Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşturuldu
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.
Giriş: 11.11.2026 - 16:10 Güncelleme:
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.
Sulubük köyü Tepreş mevkisinde düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Yasin Mert, Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik, kurum müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
Kaymakam Mert ve beraberindekiler, fidanları toprakla buluşturarak can suyu verdi.
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