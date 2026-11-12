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        Kırıkkale'de kömür satışı yapan işletmeler denetlendi

        Kırıkkale'de Hava Kalitesinin Korunması Amacıyla Katı Yakıtların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında katı yakıt (kömür) satışı yapan iş yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 17:15 Güncelleme:
        Kırıkkale'de kömür satışı yapan işletmeler denetlendi

        Kırıkkale'de Hava Kalitesinin Korunması Amacıyla Katı Yakıtların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında katı yakıt (kömür) satışı yapan iş yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, kentte kömür satışı yapan iş yerlerinde kömürün kalitesini, depolanmasını, belgelerini ve izinlerini denetledi.

        Ekipler, kömürlerden numune alıp Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı laboratuvarlarına analize gönderdi.

        Bu kapsamda, yönetmelikte belirlenen sınır değerleri sağlamayan ve analiz sonucu olumsuz çıkan numuneler nedeniyle 2 dağıtıcı firmaya toplam 229 bin 168 lira idari ceza uygulandı.

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        Açıklamada, kentte hava kirliliğine neden olan ve yönetmelikteki sınır değerleri sağlamayan katı yakıtların denetimler sonucu tespit edildiği, idari para cezası uygulandığı ve satışa sunulan ürünlerin piyasadan toplatılması için çalışma yapıldığı kaydedildi​​​​​​​.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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