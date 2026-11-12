Bahşılı'da koruyucu aile hizmetleri farkındalık programı düzenlendi

Programda, koruyucu aile hizmetlerinin yaygınlaştırılması, çocukların aile ortamında bakım ve gelişimlerinin desteklenmesi ve koruyucu aile hizmetine ilişkin toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla bilgilendirmelerde bulunuldu.

Şehit Yusuf Alsancak Ortaokulu'nun salonunda düzenlenen programa, Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim'in eşi Hatice Sarıibrahim, Kaymakam Elif Yazıcıoğlu Kazanasmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kayhan Canal, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

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