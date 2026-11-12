Kırıkkale'de standartlara uymayan kömür satan 2 firmaya 229 bin lira ceza
Kırıkkale'de kış mevsimiyle birlikte artırılan kömür denetimlerinde, standartlara uygun olmadığı belirlenen ürünleri piyasaya sunan 2 dağıtıcı firmaya toplam 229 bin 168 lira idari para cezası uygulandı.
Kırıkkale'de kış mevsimiyle birlikte artırılan kömür denetimlerinde, standartlara uygun olmadığı belirlenen ürünleri piyasaya sunan 2 dağıtıcı firmaya toplam 229 bin 168 lira idari para cezası uygulandı.
Kırıkkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, kış sezonunun başlamasıyla birlikte kent genelinde katı yakıt satışı yapan iş yerlerine yönelik denetimlerini artırdı. Hava kalitesinin korunması amacıyla yürütülen çalışmalarda, satışa sunulan kömürlerden numuneler alınarak Bakanlık tarafından yetkilendirilen çevre laboratuvarlarına gönderildi. Yapılan analizlerde, yönetmelikte belirtilen sınır değerleri karşılamayan kömürleri piyasaya sunduğu belirlenen 2 dağıtıcı firmaya, 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında toplam 229 bin 168 lira idari para cezası kesildi.
İl Müdürlüğü tarafından, hava kirliliğine neden olabilecek standart dışı kömürlerin tespitine yönelik denetimlerin sürdüğü, mevzuata aykırı ürünlerin piyasadan toplatılması için de çalışmaların yürütüldüğü bildirildi.
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