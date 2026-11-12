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        Kırıkkale'de standartlara uymayan kömür satan 2 firmaya 229 bin lira ceza

        Kırıkkale'de kış mevsimiyle birlikte artırılan kömür denetimlerinde, standartlara uygun olmadığı belirlenen ürünleri piyasaya sunan 2 dağıtıcı firmaya toplam 229 bin 168 lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 16:58 Güncelleme:
        Kırıkkale'de standartlara uymayan kömür satan 2 firmaya 229 bin lira ceza

        Kırıkkale'de kış mevsimiyle birlikte artırılan kömür denetimlerinde, standartlara uygun olmadığı belirlenen ürünleri piyasaya sunan 2 dağıtıcı firmaya toplam 229 bin 168 lira idari para cezası uygulandı.

        Kırıkkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, kış sezonunun başlamasıyla birlikte kent genelinde katı yakıt satışı yapan iş yerlerine yönelik denetimlerini artırdı. Hava kalitesinin korunması amacıyla yürütülen çalışmalarda, satışa sunulan kömürlerden numuneler alınarak Bakanlık tarafından yetkilendirilen çevre laboratuvarlarına gönderildi. Yapılan analizlerde, yönetmelikte belirtilen sınır değerleri karşılamayan kömürleri piyasaya sunduğu belirlenen 2 dağıtıcı firmaya, 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında toplam 229 bin 168 lira idari para cezası kesildi.

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        İl Müdürlüğü tarafından, hava kirliliğine neden olabilecek standart dışı kömürlerin tespitine yönelik denetimlerin sürdüğü, mevzuata aykırı ürünlerin piyasadan toplatılması için de çalışmaların yürütüldüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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