Kırıkkale'de uyuşturucu ticaretinden aranan 2 hükümlü yakalandı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranan E.A. (25) ve M.Y. (22) yakalandı. Haklarında ayrı ayrı kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan 2 hükümlü, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna gönderildi.

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