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        Kırıkkale'de uyuşturucu ticaretinden aranan 2 hükümlü yakalandı

        Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti suçundan haklarında ayrı ayrı kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan 2 hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 22:44 Güncelleme:
        Kırıkkale'de uyuşturucu ticaretinden aranan 2 hükümlü yakalandı

        Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti suçundan haklarında ayrı ayrı kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan 2 hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranan E.A. (25) ve M.Y. (22) yakalandı. Haklarında ayrı ayrı kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan 2 hükümlü, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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