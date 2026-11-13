Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri Kırıkkale'de 2 firari hükümlü yakalandı

        Kırıkkale'de 2 firari hükümlü yakalandı

        Kırıkkale'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 13:32 Güncelleme:
        Kırıkkale'de 2 firari hükümlü yakalandı

        Kırıkkale'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan haklarında 4'er yıl 2'şer ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. (25) ve M.Y. (22) yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        3.5 trilyon dolarlık dev için geri sayım
        3.5 trilyon dolarlık dev için geri sayım
        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır?
        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır?
        İddia: Rusya'nın talepleri çarpıcı
        İddia: Rusya'nın talepleri çarpıcı
        FBI, 1.2 milyar dolarlık kripto varlığa el koydu
        FBI, 1.2 milyar dolarlık kripto varlığa el koydu
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        Lüks yaşayıp, kumarhaneden çıkmadılar! 100 milyon TL'lik kripto vurgunu
        Lüks yaşayıp, kumarhaneden çıkmadılar! 100 milyon TL'lik kripto vurgunu
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        Fon, yabancının bakışını etkilemez
        Fon, yabancının bakışını etkilemez
        İngiltere'de ekmek, makarna ve keklere folik asit eklenecek
        İngiltere'de ekmek, makarna ve keklere folik asit eklenecek
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Aşk iddialarını doğruladı
        Aşk iddialarını doğruladı
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        "Aşağılayıcı tavırlar sergiledi"
        "Aşağılayıcı tavırlar sergiledi"
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Trump: İran Savaşı'nın sürmesinin nedeni İsrail
        Trump: İran Savaşı'nın sürmesinin nedeni İsrail
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"

        Benzer Haberler

        Huzur Köy'de üretimle hayata yeniden tutunuyorlar
        Huzur Köy'de üretimle hayata yeniden tutunuyorlar
        LÖSEV'den Kırıkkale'de tedavi gören 4 yaşındaki Tuğberk'e ziyaret
        LÖSEV'den Kırıkkale'de tedavi gören 4 yaşındaki Tuğberk'e ziyaret
        Kırıkkale'de uyuşturucu ticaretinden aranan 2 hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de uyuşturucu ticaretinden aranan 2 hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de kömür satışı yapan işletmeler denetlendi
        Kırıkkale'de kömür satışı yapan işletmeler denetlendi
        Kırıkkale'de standartlara uymayan kömür satan 2 firmaya 229 bin lira ceza
        Kırıkkale'de standartlara uymayan kömür satan 2 firmaya 229 bin lira ceza
        Bahşılı'da koruyucu aile hizmetleri farkındalık programı düzenlendi
        Bahşılı'da koruyucu aile hizmetleri farkındalık programı düzenlendi