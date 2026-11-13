Kırıkkale'de toplu tüketim yerlerinde gıda denetimi yapıldı
Kırıkkale'de toplu tüketim yerlerinde hijyen ve gıda güvenilirliği denetimleri sürüyor.
Kırıkkale'de toplu tüketim yerlerinde hijyen ve gıda güvenilirliği denetimleri sürüyor.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla toplu tüketim yerlerine yönelik hijyen ve gıda güvenilirliği denetimleri devam ediyor.
Ekipler, denetimlerde işletmelerdeki hijyen koşulları, gıdaların muhafaza şartları ve mevzuata uygunluğu kontrol etti.
Denetimler sırasında mevzuata aykırılık tespit edilen işletmelere gerekli idari yaptırımlar uygulandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.