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        Kırıkkale'de öğrenciler şehit öğretmen Serkan Akyaz'ı andı

        Kırıkkale'de öğrenciler, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği kapsamında şehit öğretmen Serkan Akyaz'ın mezarını ziyaret ederek dua etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 15:17 Güncelleme:
        Kırıkkale'de öğrenciler şehit öğretmen Serkan Akyaz'ı andı

        Kırıkkale’de öğrenciler, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği kapsamında şehit öğretmen Serkan Akyaz'ın mezarını ziyaret ederek dua etti.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Beşir Atalay Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri, 1 Mayıs 2003'te Bingöl'de meydana gelen depremde görevi başında şehit olan matematik öğretmeni Serkan Akyaz'ın Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesi Yeniyapan köyünde bulunan kabrini ziyaret etti.

        Öğretmen ve öğrenciler, ziyarette Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti, ​​​​​​​Akyaz'ın mezarına çiçek ekti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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