Kırıkkale'de öğrenciler şehit öğretmen Serkan Akyaz'ı andı

Öğretmen ve öğrenciler, ziyarette Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti, ​​​​​​​Akyaz'ın mezarına çiçek ekti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Beşir Atalay Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri, 1 Mayıs 2003'te Bingöl'de meydana gelen depremde görevi başında şehit olan matematik öğretmeni Serkan Akyaz'ın Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesi Yeniyapan köyünde bulunan kabrini ziyaret etti.

Kırıkkale’de öğrenciler, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği kapsamında şehit öğretmen Serkan Akyaz'ın mezarını ziyaret ederek dua etti.

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