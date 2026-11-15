Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri "Kilit kavşak" Kırıkkale'de ticari araçlarda zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı

        "Kilit kavşak" Kırıkkale'de ticari araçlarda zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı

        Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasıyla denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 15:07 Güncelleme:
        "Kilit kavşak" Kırıkkale'de ticari araçlarda zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı

        Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasıyla denetim gerçekleştirildi.

        Yük ve yolcu taşıyan ticari araçları kapsayan uygulamanın başlamasıyla Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki kontrol noktasında denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, lastiklerin diş derinliklerini ölçtü.

        Yetkililer, yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlarda uygulamanın zorunlu olmamasına karşın can güvenliği ve sorunsuz seyahat için kış lastiği kullanılmasını önerdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi Ekipler Amiri Komiser Hamza Küçükseymen, gazetecilere, 15 Kasım 2026 ile 15 Nisan 2027 tarihleri arasında zorunlu kış lastiği uygulamalarına başladıklarını söyledi.

        REKLAM

        Kırıkkale'nin 43 ilin geçiş noktasında bulunduğunu vurgulayan Küçükseymen, binlerce sürücünün kenti kullanarak diğer illere seyahat ettiğini söyledi.

        "Kilit kavşak"ta alınan tedbirlerin sadece Kırıkkale'yi değil tüm vatandaşları ilgilendirdiğini belirten Küçükseymen, şunları kaydetti:

        "Şunu özellikle vurgulamak istiyorum, kış lastiği kullanımı yasal bir zorluk olmasının yanı sıra özellikle can ve mal güvenliği açısından tüm vatandaşlarımızı yakından ilgilendiriyor ve hayati önem taşıyor. Kış lastiği kullanımı ıslak ve karlı zeminlerde sağlam bir yol tutuşu ve daha güvenli bir sürüşe de imkan sağlıyor. İl Emniyet Müdürlüğü olarak yapmış olduğumuz denetimlerde temel amacımız insanlara ceza yazmak değil, kazaları önlemek ve vatandaşlarımızın sağ salim evlerine, sevdiklerine ulaşmalarını sağlamak. Tüm sürücülerimizden ricamız kış şartlarında hazırlıklı olmaları ve trafik kurallarına titizlikle uymaları. Unutmayalım, trafikte güvenlik hepimizin sorunudur."

        REKLAM

        Otobüsle seyahat eden yolculardan emniyet kemeri takmalarını isteyen ekipler, sürücülerden ise bu konuda hatırlatmalarda bulunmalarını istedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        İran'dan uyarı
        İran'dan uyarı
        Futbolcuları taşıyan otobüs yandı! Son anda kurtuldular!
        Futbolcuları taşıyan otobüs yandı! Son anda kurtuldular!
        Tek tuşla 51 dronu düşürdü
        Tek tuşla 51 dronu düşürdü
        MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
        MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
        Karayolları İHA-SİHA pisti olacak
        Karayolları İHA-SİHA pisti olacak
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        WSJ iddiası: İran'ın 2 bini aşkın füzesi var
        WSJ iddiası: İran'ın 2 bini aşkın füzesi var
        Maksilla operasyonunda 5 tutuklama!
        Maksilla operasyonunda 5 tutuklama!
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Jorge Jesus'tan şok Ronaldo sözleri!
        Jorge Jesus'tan şok Ronaldo sözleri!
        İki kişiyi öldürdü ve fırında yaktı! 1950'lerde yanık kokusuyla ortaya çıkan vahşet!
        İki kişiyi öldürdü ve fırında yaktı! 1950'lerde yanık kokusuyla ortaya çıkan vahşet!
        Netanyahu'dan Eisenkot'a çağrı
        Netanyahu'dan Eisenkot'a çağrı
        "Paramız kalmadı!"
        "Paramız kalmadı!"
        Avrupa'da protesto dalgası!
        Avrupa'da protesto dalgası!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        Hayali yarım kaldı
        Hayali yarım kaldı
        Muriqi için PSG itirafı!
        Muriqi için PSG itirafı!

        Benzer Haberler

        43 ilin bağlantı noktasında kış lastiği denetimi: Güvenli yolculuk için sık...
        43 ilin bağlantı noktasında kış lastiği denetimi: Güvenli yolculuk için sık...
        Kırıkkale'de tır kazası sonrası yoğunluk oluştu: Araç kuyruğu havadan görün...
        Kırıkkale'de tır kazası sonrası yoğunluk oluştu: Araç kuyruğu havadan görün...
        Kırıkkale'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Kırıkkale'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Bu tarlada çiçekler altın değerinde 150 bin çiçekten sadece 1 kilo çıkıyor
        Bu tarlada çiçekler altın değerinde 150 bin çiçekten sadece 1 kilo çıkıyor
        Kırıkkale'de toplu tüketim yerlerinde gıda denetimi yapıldı
        Kırıkkale'de toplu tüketim yerlerinde gıda denetimi yapıldı
        Kırıkkale'de altyapı yenileme çalışmaları sürüyor
        Kırıkkale'de altyapı yenileme çalışmaları sürüyor