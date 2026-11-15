Kırıkkale'de cinayet suçundan aranan hükümlü yakalandı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda, "kasten öldürme" suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 20 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası bulunan A.Ö. (37), jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından hükümlü, ceza infaz kurumuna gönderildi.

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