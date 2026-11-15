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        Kırıkkale'de cinayet suçundan aranan hükümlü yakalandı

        Kırıkkale'de "kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş 20 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 15:43 Güncelleme:
        Kırıkkale'de cinayet suçundan aranan hükümlü yakalandı

        Kırıkkale'de "kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş 20 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda, "kasten öldürme" suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 20 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası bulunan A.Ö. (37), jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından hükümlü, ceza infaz kurumuna gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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