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        Trafik polisinden hayati uyarı: Otobüse bindi, kemerler takılmadan hareket ettirmedi

        Kırıkkale'de kış lastiği denetimi sırasında yolcu otobüsüne binen trafik polisi, emniyet kemeri takmayan yolcuları tek tek uyardı. Yolcuların kemerlerini takmasını sağlayan Karaca, otobüs sürücüsüne de sorumluluğunu hatırlatarak, "Sonuçta sizler yolcu taşıyorsunuz, can taşıyorsunuz. Bunların da aileleri var, çoluğu çocuğu var" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 15:24 Güncelleme:
        Trafik polisinden hayati uyarı: Otobüse bindi, kemerler takılmadan hareket ettirmedi

        Kırıkkale'de kış lastiği denetimi sırasında yolcu otobüsüne binen trafik polisi, emniyet kemeri takmayan yolcuları tek tek uyardı. Yolcuların kemerlerini takmasını sağlayan Karaca, otobüs sürücüsüne de sorumluluğunu hatırlatarak, "Sonuçta sizler yolcu taşıyorsunuz, can taşıyorsunuz. Bunların da aileleri var, çoluğu çocuğu var" dedi.

        43 ilin bağlantı noktası Kırıkkale'de, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şehirlerarası yolcu otobüsleri ve ticari araçlara yönelik kış lastiği denetimleri gerçekleştirildi. Araçların lastikleri ve takografları kontrol edilirken emniyet kemeri denetimi de yapıldı. Denetim sırasında Ali Osman Ulusoy firmasına ait otobüse binen trafik polisi Ramazan Karaca, yolcuları emniyet kemeri kullanmaları konusunda uyardı. Yolcuların kemerlerini takmasını sağlayan Karaca, kontroller tamamlanmadan otobüsün hareket etmesine izin vermedi.

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        Yolculara emniyet kemerinin önemini anlatan Karaca, "Önümüze bir hayvan, bir köpek çıkabilir. Ani fren yapıldığında sizler de burada sıkıntı yaşarsınız. Emniyet kemerlerimizi takıyoruz. Allah korusun, araçtan fırlamalar oluyor. Camlar kırıldığında yolcu karşı tarafa geçebiliyor ve zarar görüyor. Araçta kalan, emniyet kemeri takan yolcular ise bu tür durumlarda daha güvende oluyor. Araca bindiğimizde emniyet kemerlerimizi kullanalım. Kendi şahsi araçlarımızda da aynı" dedi.

        Otobüs sürücüsünü de uyaran Karaca, yolculuk sırasında emniyet kemeri anonslarının sık sık yapılmasını istedi. Kış şartlarında ani fren yapılabileceğine dikkat çeken Karaca, "Kaptan, ara ara yolcularımızı uyaralım. Emniyet kemerlerini taktıralım. Çünkü önümüz kış. Hava yağışlı, ani fren yapabiliyorsunuz. Bundan dolayı yolcular emniyet kemeri takmadığında zarar görebilir. Sizler de ara ara uyarın, kontrollerini yapın. Sorumluluk sizlerde de var" ifadelerini kullandı.

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        Sürücüye cep telefonu kullanmaması ve dikkatli araç kullanması yönünde de uyarılarda bulunan Karaca, "Önümüzde kış var. Kar var, buz var, yağış var. Ani fren yapabiliyorsunuz. Dikkat edelim. Sonuçta sizler yolcu taşıyorsunuz, can taşıyorsunuz. Bunların da aileleri var, çoluğu çocuğu var" diye konuştu.

        Uyarıların ardından emniyet kemerlerini takan yolcuların bulunduğu otobüsün yoluna devam etmesine izin verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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