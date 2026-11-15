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        Kırıkkale'de firari hükümlü yakalandı

        Kırıkkale'de, hakkında 20 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 17:34 Güncelleme:
        Kırıkkale'de firari hükümlü yakalandı

        Kırıkkale'de, hakkında 20 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, "kasten öldürme" suçundan hakkında 20 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ö. (37) yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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