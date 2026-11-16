Kırıkkale'de kış mevsimi trafik tedbirleri değerlendirildi
Kırıkkale'de düzenlenen toplantıda, kış mevsiminde vatandaşların güvenli seyahat edebilmesi amacıyla alınacak trafik tedbirleri değerlendirildi.
Kırıkkale'de düzenlenen toplantıda, kış mevsiminde vatandaşların güvenli seyahat edebilmesi amacıyla alınacak trafik tedbirleri değerlendirildi.
Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim başkanlığında Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, kış aylarında trafik güvenliğinin sağlanması, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların önlenmesi ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik tedbirler değerlendirildi. Yapılan açıklamada, şehirler arası yolcu ve eşya taşımacılığında zorunlu kış lastiği uygulamasının 15 Kasım'da başladığı hatırlatıldı. Sürücülere takip mesafesini korumaları, hızlarını yol ve hava şartlarına göre ayarlamaları ve kış lastiği kullanmaları yönünde uyarılarda bulunuldu.
Toplantıya Belediye Başkanı Ahmet Önal, İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hasan Acar ve ilgili kurum müdürleri katıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.