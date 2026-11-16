Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri Kırıkkale'de kış mevsimi trafik tedbirleri değerlendirildi

        Kırıkkale'de kış mevsimi trafik tedbirleri değerlendirildi

        Kırıkkale'de düzenlenen toplantıda, kış mevsiminde vatandaşların güvenli seyahat edebilmesi amacıyla alınacak trafik tedbirleri değerlendirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 19:09 Güncelleme:
        Kırıkkale'de kış mevsimi trafik tedbirleri değerlendirildi

        Kırıkkale'de düzenlenen toplantıda, kış mevsiminde vatandaşların güvenli seyahat edebilmesi amacıyla alınacak trafik tedbirleri değerlendirildi.

        Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim başkanlığında Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, kış aylarında trafik güvenliğinin sağlanması, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların önlenmesi ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik tedbirler değerlendirildi. Yapılan açıklamada, şehirler arası yolcu ve eşya taşımacılığında zorunlu kış lastiği uygulamasının 15 Kasım'da başladığı hatırlatıldı. Sürücülere takip mesafesini korumaları, hızlarını yol ve hava şartlarına göre ayarlamaları ve kış lastiği kullanmaları yönünde uyarılarda bulunuldu.

        REKLAM

        Toplantıya Belediye Başkanı Ahmet Önal, İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hasan Acar ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Fon olayı faili meçhul kalmayacak"
        "Fon olayı faili meçhul kalmayacak"
        Karadeniz'de yük gemisi battı: Türk mürettebat kurtarıldı
        Karadeniz'de yük gemisi battı: Türk mürettebat kurtarıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Aslan'ın Oulai aşkı yeniden alevlendi!
        Aslan'ın Oulai aşkı yeniden alevlendi!
        Bugün Ne Oldu? 16 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 16 Kasım 2026 haberleri
        Umut Andık cinayetinin sebebi ortaya çıktı: Bağlantılı 5 olay çözüldü, 14 kişi tutuklandı
        Umut Andık cinayetinin sebebi ortaya çıktı: Bağlantılı 5 olay çözüldü, 14 kişi tutuklandı
        Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'e alındı!
        Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'e alındı!
        Yeni James Bond oldu
        Yeni James Bond oldu
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        "Tebrikler babaanne oluyorsunuz!"
        "Tebrikler babaanne oluyorsunuz!"
        Altın 1 yılın dibinde
        Altın 1 yılın dibinde
        Ufuk Beydemir dua istedi
        Ufuk Beydemir dua istedi
        "Savaşı siz kazanacaksınız"
        "Savaşı siz kazanacaksınız"
        Hollywood'dan kendi adasına kaçtı
        Hollywood'dan kendi adasına kaçtı
        Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!
        Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de içme suyu ve kanalizasyon hatları yenileniyor
        Kırıkkale'de içme suyu ve kanalizasyon hatları yenileniyor
        Kırıkkale'de firari hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de firari hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de cinayet suçundan aranan hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de cinayet suçundan aranan hükümlü yakalandı
        Trafik polisinden hayati uyarı: Otobüse bindi, kemerler takılmadan hareket...
        Trafik polisinden hayati uyarı: Otobüse bindi, kemerler takılmadan hareket...
        "Kilit kavşak" Kırıkkale'de ticari araçlarda zorunlu kış lastiği denetimi y...
        "Kilit kavşak" Kırıkkale'de ticari araçlarda zorunlu kış lastiği denetimi y...
        43 ilin bağlantı noktasında kış lastiği denetimi: Güvenli yolculuk için sık...
        43 ilin bağlantı noktasında kış lastiği denetimi: Güvenli yolculuk için sık...