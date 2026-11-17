Kırıkkale Belediyesi, Yuva Mezarlığı güzergahında bulunan 2506. Sokak'ta altyapı ve kanalizasyon çalışmalarının ardından yol düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Kırıkkale Belediyesi ekipleri tarafından, altyapı çalışmaları tamamlanan sokakta yolun yeniden düzenlenmesi için malzeme serimi ve zemin sertleştirme işlemlerine devam ediyor. Çalışmaların, ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amacıyla yürütüldüğü belirtildi. Belediye Başkanı Ahmet Önal, 2506. Sokak'ta altyapı ve kanalizasyon hattı çalışmalarının ardından yol düzenleme çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Önal, ekiplerin güzergah boyunca malzeme serimi ve zemin sertleştirme işlemlerine devam ettiğini ifade etti.