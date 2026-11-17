Kırıkkale'de 2 genç arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Birbirlerini bıçakla yaralayan gençlerden olay yerinden taksiyle kaçan şüpheli, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.

Olay, Yenidoğan Mahallesi 597. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.P. (21) ile K.K. (20) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.K., yanında bulunan bıçakla H.P.'yi boynundan yaraladı. Kavga sırasında K.K. de sağ el parmaklarından ve yüzünden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Olayın ardından ticari taksiyle kaçan K.K.'nin Bahçelievler Mahallesi Vatan Caddesi'nde araçtan indiği belirlendi. Bölgede çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliyi 2067. Sokak'ta tespit etti. Yaşanan kovalamacanın ardından 2065. Sokak'ta suç aleti bıçakla birlikte yakalanan K.K., gözaltına alındı. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.