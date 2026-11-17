Kırıkkale'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
Kırıkkale'de çıkan kavgada yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Kırıkkale'de çıkan kavgada yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Yenidoğan Mahallesi 597. Sokak'ta H.P. ile K.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda K.K. bıçakla H.P'yi yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Baş kısmından yaralanan H.P, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.
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