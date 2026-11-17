Kırıkkale'de ev ve araçtan hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı
Kırıkkale'de ev ve araçtan hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Kırıkkale'de ev ve araçtan hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Gündoğdu Mahallesi'nde F.K'ye ait ev ve araca giren yüzleri maskeli 2 şüpheli, 27 bin lira ile ruhsatlı bir tabancayı alarak kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine gelen ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, kimlikleri belirlenen M.O. ile E.M.G'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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