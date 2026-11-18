Olayın ardından kaçan B,B, H.B, G.M. ve S.M. ise kullandıkları araçla Çorum'un Sungurlu ilçesinde yakalandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bahçelievler Mahallesi 718. Sokak'ta yürüyen M.M'ye, plakası henüz öğrenilemeyen seyir halindeki bir otomobilin içinden silahla ateş açıldı.

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