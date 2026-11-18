Olay, Bahçelievler Mahallesi 718. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta yürüyen M.M., husumetlisi tarafından otomobilden ateş edilen silahla yaralandı. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından otomobille kaçan B.B., H.B., G.M. ve S.M., polis ekiplerince Çorum'un Sungurlu ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Kırıkkale'de sokakta yürüyen bir kişi, otomobilden açılan ateş sonucu yaralandı. Olayla ilgili polis ekiplerince 4 şüpheli gözaltına alındı.

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