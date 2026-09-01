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        Kırıkkale'de beton bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Kırıkkale'de otomobilin refüjdeki beton bariyere çarpması sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 16:04 Güncelleme:
        Kırıkkale'de beton bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Kırıkkale'de otomobilin refüjdeki beton bariyere çarpması sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

        C.K. idaresindeki 71 AS 860 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı Nokta Kavşağı'nda refüjdeki beton bariyere çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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