Kırıkkale'de beton bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Kırıkkale'de otomobilin refüjdeki beton bariyere çarpması sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
Giriş: 01.09.2026 - 16:04 Güncelleme:
Kırıkkale'de otomobilin refüjdeki beton bariyere çarpması sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
C.K. idaresindeki 71 AS 860 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı Nokta Kavşağı'nda refüjdeki beton bariyere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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