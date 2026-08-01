Kırıkkale'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Kırıkkale’de çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi tedavi altına alındı.



Alınan bilgiye göre, Zafer Caddesi'nde O.A. (41) ve Z.S. ( 29) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda O.A, bıçakla yaralandı.



Bu sırada çevrede bulunan vatandaşlar araya girerek kavgayı ayırdı.



Yaralı, olay yerinden ayrılarak kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.





İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.





Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli Z.S'nin emniyetteki eşlemleri devam ediyor.

